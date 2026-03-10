Laurea honoris causa Mattarella | Oggi c' è pretesa di agire al di fuori regole

Il presidente della Repubblica ha commentato la concessione di una laurea honoris causa, sottolineando come oggi si manifesti una crescente volontà di agire al di fuori delle regole stabilite. Ha evidenziato che si tenta di abbattere gli impegni presi dopo la Seconda guerra mondiale, con l’obiettivo di riorganizzare i rapporti internazionali. La sua dichiarazione si focalizza sulla pretesa di modificare gli equilibri consolidati a livello globale.

“Nuova è la pretesa di abbattere gli impegni assunti dopo la seconda guerra mondiale per dare ordine ai rapporti internazionali su base di parità tra gli Stati. La pretesa, infatti, è di agire al di fuori delle regole di Stati e di organismi sovranazionali, erodendo la sovranità dei primi e il crescente ruolo positivo dei secondi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, in occasione della cerimonia in cui gli è stata conferita la laurea magistrale honoris causa in ‘Politica, Istituzioni e Mercato’ da parte dell’ Università di Firenze, nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni della Scuola di Scienze politiche ‘Cesare Alfieri’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

