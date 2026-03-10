L’Audace Galluzzo ha comunicato la morte del vicepresidente Franco Tanini, evento che ha colpito la comunità del calcio dilettanti fiorentino e toscano. La squadra ha espresso il suo cordoglio per questa perdita, che coinvolge tutti i membri e gli appassionati della società. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Grave lutto nel calcio dilettanti fiorentino e toscano che colpisce un’intera comunità. L’ Audace Galluzzo annuncia con profondo dolore la scomparsa del vicepresidente Franco Tanini. Fatale una malattia tremenda che l’ha sottratto ai suoi cari in pochi mesi. Commosso il ricordo del presidente della socità, Franco Angelozzi: "Non ci sono parole per una morte che ci lascia completamente attoniti - dice -. Il consiglio direttivo, i dirigenti e tutto il mondo gialloblù esprimono le più sentite condoglianze alla moglie Mirta, ai figli Jacopo e Giulia, ai nipotini. Una perdita gravissima perché Franco è stato una persona eccezionale, dal grande cuore che aveva sempre una parola di elogio, un consiglio e conforto per tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Audace Galluzzo piange la scomparsa di Franco Tanini

Articoli correlati

Leggi anche: Morto Franco Tanini, vicepresidente dell’Audace Galluzzo

Fu sindaco dal 1993 al 1995: Castrocaro piange la scomparsa di Franco CavaliereLe esequie sono previste per martedì 3 febbraio, con la messa alle 14 nella Chiesa di Santa Maria del Porto a Ravenna e successivo trasferimento a...

Tutti gli aggiornamenti su Audace Galluzzo

Discussioni sull' argomento L’Audace Galluzzo piange la scomparsa di Franco Tanini; Mondo del calcio locale in lutto per la morte del vicepresidente.

Franco Tanini, storico dirigente del calcio fiorentino e vicepresidente dell’Audace Galluzzo, muore a 70 anni. Lutto a ScandicciLutto nel mondo del calcio dilettantistico toscano. Franco Tanini 70 anni, da molti anni figura di riferimento nell’area fiorentina e vicepresidente dell’Audace Galluzzo ci ha lasciato. La notizia del ... alphabetcity.it

Morto Franco Tanini, vicepresidente dell’Audace GalluzzoGrave lutto nel calcio dilettanti fiorentino e toscano ... msn.com

La nostra redazione si unisce al cordoglio dell’Audace Galluzzo per la prematura scomparsa del vicepresidente Franco Tanini. La triste notizia è stata comunicata poco fa dalla società fiorentina e noi non possiamo fare altro che mandare un grande abbraccio - facebook.com facebook