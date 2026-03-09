Morto Franco Tanini vicepresidente dell’Audace Galluzzo

L’Audace Galluzzo ha comunicato con tristezza la scomparsa del vicepresidente Franco Tanini. La notizia riguarda il mondo del calcio dilettanti fiorentino e toscano, dove Tanini ricopriva un ruolo di rilievo. La perdita è stata annunciata ufficialmente dalla società, senza ulteriori dettagli sulla circostanza. La comunità sportiva locale si unisce al cordoglio per questa perdita improvvisa.

Firenze, 9 marzo 2026 – Grave lutto nel calcio dilettanti fiorentino e toscano. L' Audace Galluzzo annuncia con profondo dolore la scomparsa del vicepresidente Franco Tanini. "Non ci sono parole per una morte che ci lascia completamente attoniti - afferma il presidente della società Franco Angelozzi -. Il consiglio direttivo, i dirigenti e tutto il mondo gialloblù esprimono le più sentite condoglianze alla moglie Mirta, ai figli Jacopo e Giulia, ai nipotini. Una perdita gravissima perché Franco è stato una persona eccezionale, dal grande cuore che aveva sempre una parola di elogio, un consiglio e conforto per tutti. Appassionato del mondo del calcio ottenendo tanti successi e ha militato per tanti anni soprattutto nello Scandicci e nell'Audace Galluzzo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

