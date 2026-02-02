Il fu Mattia Pascal al Sociale in scena Giorgio Marchesi

Al Teatro Sociale di Bergamo arriva Giorgio Marchesi con “Il fu Mattia Pascal”. La rassegna Altri Percorsi, della Fondazione Teatro Donizetti, ha deciso di aggiungere repliche allo spettacolo tratto dal romanzo di Pirandello. Le rappresentazioni si terranno il 5 e il 6 febbraio, con cinque turni mattutini alle 10. Marchesi porta in scena un adattamento che ha già riscosso interesse, e la compagnia ha deciso di prolungare la sua presenza sul palco per accontentare più pubblico possibile.

Altri Percorsi, la rassegna della Fondazione Teatro Donizetti dedicata al teatro di ricerca, incrementa le repliche in occasione de Il fu Mattia Pascal: lo spettacolo tratto dal romanzo di Luigi Pirandello, portato in scena da Giorgio Marchesi, avrà infatti cinque rappresentazioni al Teatro Sociale nelle giornate del 5 e 6 febbraio (matinèe, alle 10.30, e serale, alle 20.30) e nella mattinata del 7 febbraio (alle 10.30). L’attore bergamasco, per la prima volta ospite di una stagione teatrale istituzionale nella sua città, ne firma sia l’adattamento sia, insieme a Simonetta Solder, la regia. Musiche scritte ed eseguite dal vivo da Raffaele Toninelli.🔗 Leggi su Bergamonews.it

