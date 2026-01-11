Presto sarà disponibile un nuovo strumento per conoscere Bergamo: un atlante delle vie. Ideato da Ugo Benedetti, il volume raccoglie i nomi e le storie di tutti i personaggi, famosi e non, a cui sono dedicate le strade della città. Un modo per scoprire la storia e le figure che hanno lasciato un segno nel patrimonio urbano di Bergamo.

Bergamo. Da un’idea di Ugo Benedetti, è nato un volume che al suo interno riporta i nomi e le storie di tutti i personaggi, famosi e non, a cui sono dedicate le vie della città di Bergamo. Questa ricerca, durata quattro anni, è poi sfociata in un atlante, dotato di illustrazioni, che attualmente è in cerca di una casa editrice disposta a pubblicarlo e renderlo disponibile a chiunque voglia saperne di più su chi ha fatto la storia del capoluogo orobico. Ugo Benedetti, originario di Urgnano, ha collaborato per diverse pubblicazioni storiche, ha fondato il comitato di Croce Rossa di Urgnano e Martinengo ed è stato ex dirigente sindacale; vive da molti anni a Bergamo e durante la pandemia ha avuto questa idea; nata per occupare il tanto tempo libero durante i mesi più brutti, si è poi sviluppata fino a diventare una ricerca estesa e impegnativa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Natale a Bergamo: dal 24 novembre luci, mercatini e magia per le vie della città

Leggi anche: Bergamo, città più inclusiva: via le barriere architettoniche, in arrivo nuovi asfalti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bergamo, presto in arrivo un atlante delle vie della città - L’opera “Bergamo, i personaggi nelle piazze e nelle vie della città” spiegherà origine e motivi della nomenclatura delle nostre strade ... bergamonews.it