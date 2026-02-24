Zona via Dante a spasso con un grosso coltello e 27 dosi di crack | diciottenne arrestato

Un giovane di 18 anni è stato fermato in via Pietro D’Asaro, zona via Dante, con un coltello di 40 centimetri e 27 dosi di crack pronte per la vendita. La polizia ha intercettato il ragazzo mentre cercava di disfarsi della droga e dell’arma, ma è stato subito arrestato. L’individuo stava camminando in strada, apparentemente intenzionato a spacciarla, prima di essere fermato dagli agenti. La scena si è svolta sotto gli occhi dei passanti.

L'intervento degli agenti delle volanti dell'Ufficio prevenzione generale all'altezza di via Pietro D’Asaro dove un cittadino aveva visto il giovane aggirarsi con la lama tra le mani Se ne andava in giro con un coltellaccio lungo 40 centimetri e il crack da vendere al dettaglio. I poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso hanno arrestato un ragazzo di 18 anni bloccato in via Pietro D’Asaro, zona via Dante, al quale, nonostante i suoi tentativi di disfarsene, sono state sequestrate 27 dosi di sostanze stupefacenti e l’arma. L’intervento è stato eseguito dagli agenti delle volanti su richiesta di un cittadino che aveva segnalato la presenza di un giovane, nei pressi di una palma, che si aggirava con un coltello lungo 40 centimetri tra le mani. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

