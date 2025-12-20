Trovato con dosi di cocaina e crack | scatta l' arresto
Trovato con la droga e arrestato dai carabinieri. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, svolto nel territorio di Carinaro, i carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
