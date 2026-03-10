Latina si trova al 48° posto nella classifica nazionale delle città con il miglior clima. Tuttavia, i dati raccolti nel decennio 2015-2025 indicano un aumento delle temperature estreme e un peggioramento complessivo delle condizioni climatiche. Le rilevazioni mostrano come il surriscaldamento abbia influenzato le caratteristiche climatiche della città nel tempo.

Latina si conferma al 48esimo posto nella classifica nazionale delle città con il miglior clima, ma i dati del decennio 2015-2025 rivelano un peggioramento strutturale legato al surriscaldamento. Il capoluogo pontino mantiene la stessa posizione dello scorso anno, pur registrando criticità preoccupanti su indice di calore e ondate termiche. La regione Lazio mostra un quadro frammentato: mentre Viterbo scala fino al 34esimo posto nazionale, Frosinone scivola all’88esima posizione, lasciando Latina in una zona grigia dove il caldo estremo minaccia il comfort abitativo. I parametri meteo indicano che l’aumento delle temperature percepite sta erodendo la qualità della vita nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latina: 48° nel clima, ma il caldo estremo sconvolge

Articoli correlati

Città con il miglior clima, Latina 48esima in Italia. Ma sprofonda in classifica per il troppo caldoIl report annuale de Il Sole 24 Ore illustra quali sono i capoluoghi in grado di offrire le condizioni meteo migliori.

Tra caldo estremo e aria ferma: Bologna scende nella classifica del climaNella classifica climatica del Il Sole 24 Ore il capoluogo emiliano è 72°: caldo estremo, notti tropicali e aria stagnante segnano il nuovo clima...

Aggiornamenti e notizie su Latina 48 nel clima ma il caldo estremo...

Discussioni sull' argomento Frosinone tra le città meno vivibili: caldo, aria ferma e… Valle del Sacco; 8 marzo, striscione choc a Latina: una frase inneggia al patriarcato; Patti di collaborazione, cittadini pronti ma qualcosa non va: 42 richieste ferme negli uffici del Comune; Latina, incidente in via Pontinia: auto finisce nell'androne di un palazzo.

Clima, Latina stabile al 48° posto nella classifica del Sole 24 OreLatina si conferma al 48esimo posto tra i 112 capoluoghi italiani nella classifica dell’Indice del clima elaborata da Il Sole 24 Ore su dati forniti da 3bMeteo. Un piazzamento invariato rispetto all ... radioluna.it

Latina, tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestato. La sindaca: «Scossa per l'accaduto» L'uomo ha aperto l'auto dove il bimbo era con la mamma ed ha cercato di portarlo via: il padre è intervenuto bloccando il malintenzionato fin - facebook.com facebook

Latina, tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestato uomo di 34 anni x.com