Insegne pubblicitarie e passi carrabili Ranaldi | Evasione di oltre 4 milioni di euro

Un dirigente comunale ha denunciato un’evasione di oltre 4 milioni di euro riguardante insegne pubblicitarie e passi carrabili a Latina. La scoperta è avvenuta dopo un accesso agli atti presso la concessionaria Dogre, incaricata della gestione dei tributi di settore. La cifra rappresenta il mancato pagamento di tributi dovuto a pratiche di evasione fiscale.

Oltre 4 milioni di euro di evasione, tra insegne pubblicitarie e passi carrabili. Il “buco” nelle casse del Comune di Latina è stato denunciato da Nazareno Ranaldi, in seguito a un accesso agli atti presso la concessionaria Dogre che si occupa dei tributi di settore. Secondo Ranaldi, “c’è un tasso di abusivismo formale che sfiora l’88%, mancate entrate per circa 4 milioni di euro, con una proiezione di evasione prevista oltre il 56%”. In dettaglio, “sono quasi 4 i milioni di euro ‘congelati’ e non riscossi dal Comune di Latina. – spiega Ranaldi – si tratta di ben 6.712 avvisi di accertamento emessi nel triennio 2023-2025, per un importo complessivo di 3. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

