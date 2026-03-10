L' Athletic Palermo allunga su una rivale promozione | Igea Virtus penalizzata ora scivola a -6

L'Athletic Palermo si avvicina alla promozione dopo aver ottenuto un vantaggio di sei punti sulla Igea Virtus, che è stata penalizzata di cinque lunghezze dal Tribunale federale. La squadra palermitana, che prima della decisione tallonava la rivale di un punto, ora si trova con un margine più ampio in classifica nel girone I di Serie D. La situazione si è modificata dopo il provvedimento ufficiale.

Scossone nei piani alti della classifica del girone I di Serie D dopo la decisione del Tribunale federale nazionale della Figc per la posizione irregolare del portiere Christian De Falco Tallonava a un punto l'Athletic Palermo ma la mazzata del Tribunale federale la spedisce a -6. Scossone nei piani alti della classifica del girone I di Serie D: l'Igea Virtus è stata penalizzata di 5 lunghezze. Lo ha disposto oggi pomeriggio il Tribunale federale nazionale della Figc per la posizione irregolare del portiere Christian De Falco, che, ad inizio stagione, ha scontato in ritardo tre giornate di squalifica, inflitte nell'annata precedente. Fermato per cinque turni De Falco e inibiti per altrettanti mesi il presidente Massimo Italiano e il segretario Rosario Sorrenti.