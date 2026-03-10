L’Associazione Nazionale Magistrati | Contro di noi toni inaccettabili Seguire le parole di Mattarella

L’Associazione Nazionale Magistrati ha espresso rammarico per i toni usati nei confronti dell’istituzione, definendoli inaccettabili. Ha invitato a seguire le indicazioni del Presidente della Repubblica e a mantenere un confronto rispettoso. La dichiarazione si riferisce alle recenti dichiarazioni pubbliche che hanno sollevato polemiche e richiama l’attenzione sulla necessità di un dialogo civile tra le parti coinvolte.

La posizione dell'Associazione nazionale magistrati. L' Associazione nazionale magistrati (ANM) denuncia il clima sempre più acceso nei confronti della magistratura e ribadisce la volontà di non replicare agli attacchi provenienti dal mondo politico, anche quando arrivano da figure istituzionali di primo piano. La posizione è stata espressa dalla Giunta esecutiva centrale dell'ANM, che ha spiegato come nelle ultime settimane l'organizzazione abbia scelto deliberatamente di non intervenire pubblicamente in risposta alle critiche. Il richiamo alle parole del Presidente della Repubblica. Secondo i magistrati, l'invito a ridurre i toni del confronto istituzionale, rivolto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, resta più che mai attuale.