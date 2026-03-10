L’assenza di Consigliere di parità territoriali vanifica l’accesso alle tutele per le vittime di discriminazione

L’assenza di Consigliere di parità territoriali ostacola l’accesso alle tutele per le vittime di discriminazione. Nel passato, le donne italiane hanno ottenuto il diritto di voto il 10 marzo 1946, e la loro reazione alla ricezione delle tessere elettorali è stata di entusiasmo. La storia ricorda quegli eventi come un momento di svolta, mentre oggi si evidenzia come la mancanza di queste figure possa influenzare ancora il percorso verso l’uguaglianza.

«Nel lento cammino verso l’uguaglianza dei diritti, dopo gli eventi bellici, il 10 Marzo 1946 in Italia le donne furono ammesse al voto; la storia ci racconta che, quando ricevettero a casa le tessere elettorali, le giravano tra le mani come biglietti d’amore. Oggi a distanza di 80 anni, l’anniversario che ricorre, merita di essere celebrato perché rappresenta una data che ha segnato l’inizio dell’affermazione dei diritti delle donne, una strada ancora lunga e perigliosa per raggiungere una piena cittadinanza. In questa ricorrenza è necessario custodire e rafforzare i valori Costituzionali, nella consapevolezza che la parità tra donne e uomini è una condizione essenziale per la parità della stessa democrazia e per lo sviluppo del Paese». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

