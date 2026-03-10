A Ponte a Moriano, in provincia di Lucca, un automobilista ha ricevuto una multa di mille euro e il fermo del veicolo per aver lasciato un sacchetto di carta vicino ai contenitori per la raccolta differenziata. L’uomo ha dichiarato di essere stato in buona fede, ma le autorità hanno applicato comunque le sanzioni previste. L’incidente si è verificato in piazza, dove sono installati i ‘Garby’.

Lucca, 10 marzo 2026 – Mille euro di multa e il fermo amministrativo dell’auto solo per aver lasciato il sacchetto della carta accanto ai “Garby“, i contenitori per la raccolta dei rifiuti che si trovano in piazza a Ponte a Moriano. Lo sfogo della signora Fernanda Pesi, colpevole sì ma moralmente solo di eccesso di zelo, è tra la rabbia e l’angoscia. “Non volevo piangere ma non ci sono riuscita ieri mattina quando sono andata dai vigili urbani, sperando di trovare comprensione o qualcuno che mi dicesse che si erano sbagliati – dice la signora, 80 anni compiuti, residente a Ponte a Moriano –. Avrò fatto un errore a portare il sacchetto della carta – che non mi avevano ritirato – accanto ai Garby, pensando di sveltire e agevolare il servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lascia il sacchetto accanto al ‘Garby’. Multa da mille euro e fermo dell’auto: “Ma ero in buona fede”

