Motociclista abbandona sacco vicino ai bidoni mille euro di multa e fermo del mezzo

Da genovatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti controlli della polizia locale hanno portato all’individuazione di un motociclista che ha abbandonato un sacco di rifiuti vicino ai bidoni, con conseguente sanzione di mille euro e fermo del mezzo. Attraverso verifiche incrociate di targhe e sistemi di videosorveglianza comunali, sono state identificate le responsabilità di alcuni comportamenti illeciti, contribuendo a migliorare la gestione dei rifiuti e la tutela dell’ambiente urbano.

Nei giorni scorsi la polizia locale è riuscita a rintracciare i responsabili di due abbandoni illeciti di rifiuti ingombranti grazie a una serie di controlli incrociati sulle targhe e con il sistema di videosorveglianza del Comune. Entrambi gli episodi sono avvenuti in Valbisagno.Il primo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

