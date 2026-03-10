L’industria della difesa negli Stati Uniti si prepara a una nuova fase di riarmo strutturale, secondo un allarme diffuso da JPMorgan. Le capacità dell’arsenale della democrazia potrebbero ridursi, mentre il settore si trova di fronte a sfide per mantenere i livelli di produzione e di innovazione. La situazione preoccupa gli analisti, che evidenziano un potenziale sfasamento tra domanda e offerta nel settore della difesa.

Il mondo sta entrando in una fase di riarmo strutturale e l’industria della difesa degli Stati Uniti rischia di non essere in grado di tenere il passo. È questa la conclusione del nuovo rapporto del JPMorganChase Center for Geopolitics, che analizza lo stato della base industriale militare americana in un contesto di crescente competizione strategica. Secondo il documento, il problema non riguarda più la necessità di modernizzare il sistema produttivo della difesa, ormai riconosciuta a Washington e nelle capitali alleate, ma la velocità con cui tale trasformazione potrà essere realizzata. In gioco non c’è soltanto la capacità di produrre armamenti, ma la credibilità della deterrenza occidentale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’arsenale della democrazia rischia di svuotarsi. L’allarme di JPMorgan

