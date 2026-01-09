Perché l’intelligenza artificiale rischia di mangiarsi la democrazia e come evitarlo

Da linkiesta.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intelligenza artificiale generativa sta rapidamente integrandosi nella nostra vita quotidiana, sollevando questioni fondamentali sulla democrazia. La diffusione di questi strumenti può influenzare l'informazione, la partecipazione e la trasparenza. È importante comprendere i rischi e adottare strategie di regolamentazione e responsabilità per garantire che l'AI supporti, anziché minacciare, i principi democratici.

Il dibattito sull’intelligenza artificiale generativa e sui grandi modelli di linguaggio non si declina al futuro, è già un argomento del presente. Grandi aziende del settore come OpenAI stanno trasformando nel profondo l’economia, la politica, la comunicazione, la quotidianità di ognuno di noi. Ma mentre la tecnologia avanza a ritmi vertiginosi, cresce anche il rischio che le persone diventino consumatori di un prodotto progettato non per servirle, ma solo per generare profitti. « AI eats its users », l’intelligenza artificiale divora i suoi utilizzatori, scrivono gli esperti del think tank Eurasia Group nel report di inizio anno “Top Risks 2026”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

perch233 l8217intelligenza artificiale rischia di mangiarsi la democrazia e come evitarlo

© Linkiesta.it - Perché l’intelligenza artificiale rischia di mangiarsi la democrazia (e come evitarlo)

Leggi anche: Perché l’IA rischia di mangiarsi il web

Leggi anche: Ora Wikipedia rischia di fallire: “colpa” dell’Intelligenza Artificiale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.