L’arsenale della democrazia le guerre del futuro e la necessità di difendere l’Ucraina

L’arsenale della democrazia si confronta con il futuro delle guerre, a causa della crescente diffusione di tecnologie autonome. Un esempio concreto sono i droni e i sistemi di combattimento remoti, che eliminano la presenza di soldati sul campo. Questi strumenti cambiano il modo di condurre i conflitti, rendendoli più veloci e meno rischiosi per le truppe. La questione della difesa dell’Ucraina rimane centrale in questa evoluzione militare.

Quello a cui assistiamo oggi in Ucraina è «il futuro della guerra», «un conflitto sempre più unmanned, senza uomini, o comunque pilotato e guidato a distanza». A parlare è David Petraeus, generale dell’Esercito americano in pensione, già comandante dello United States Central Command ai tempi delle guerre in Iraq e Afghanistan, direttore della Central Intelligence Agency tra il 2011 e il 2012. Oggi è partner di KKR e presidente di KKR Global Institute e KKR Middle East. Ha scritto, con lo storico britannico Andrew Roberts, “L’arte della guerra contemporanea. Dalla caduta del Nazismo al conflitto in Ucraina”, pubblicato in Italia da UTET. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

