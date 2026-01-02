Qualiano in lutto addio alla maestra Teresa | aveva 48 anni

A Qualiano si piange la perdita di Teresa Migliaccio, insegnante di 48 anni, venuta a mancare recentemente. La comunità si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa, esprimendo vicinanza alla famiglia e ai colleghi. La sua figura rimarrà nel ricordo di chi ha avuto il piacere di conoscerla e lavorare con lei.

Profondo cordoglio a Qualiano per la prematura scomparsa di Teresa Migliaccio, insegnante di 48 anni, venuta a mancare nelle scorse ore. La notizia ha sconvolto l’intera comunità cittadina, dove Teresa era molto conosciuta e apprezzata per il suo impegno professionale e umano. Insegnante stimata, Teresa Migliaccio era un punto di riferimento per colleghi, studenti e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Qualiano in lutto, addio alla maestra Teresa: aveva 48 anni Leggi anche: Passirano dice addio a Nadia Rodenghi, l’ex agente della polizia municipale aveva 48 anni Leggi anche: “Addio”. Marina militare in lutto, il triste annuncio: aveva 32 anni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Qualiano in lutto, addio alla maestra Teresa: aveva 48 anni. Addio a Franchina Gallo, stimata maestra elementare di Ceva - Orfana di guerra, decise di studiare e diventare insegnante quando l'istruzione era per pochi. targatocn.it Annuncio Lutto della Sig.ra MARIAROSARIA GALLO Il seguente manifesto non ha scopo pubblicitario, ma solo quello di informare chi usa i social network, inoltre, è possibile lasciare messaggi di cordoglio gratuiti - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.