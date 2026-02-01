Silvia Baldassarre morta mamma e nonna di 48 anni | lutto a Bassano Romano

Bassano Romano si sveglia con il dolore per la perdita di Silvia Baldassarre, morta a soli 48 anni. La donna, madre e nonna, si è spenta domenica all’ospedale di Tarquinia, dove era nata. La comunità si stringe intorno alla famiglia in un momento di grande dolore.

Paese incredulo per la prematura scomparsa di una donna conosciuta e apprezzata. Funerali il 3 febbraio Bassano Romano piange la prematura morte di Silvia Baldassarre, scomparsa a soli 48 anni. Si è spenta domenica primo febbraio all'ospedale di Tarquinia, dove era nata il 17 maggio 1977. Baldassarre era molto conosciuta, apprezzata e benvoluta in tutto il paese. Mamma ma anche già nonna, nonostante la giovane età, la sua morte ha lasciato l'intera comunità incredula e profondamente addolorata. Ma la sua gentilezza e disponibilità resteranno nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

