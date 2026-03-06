AI Salon Bologna la sostenibilità entra nell’architettura AI

AI Salon Bologna si concentra sulla sostenibilità nell’architettura dell’intelligenza artificiale. Durante l’evento si discute del ruolo delle tecnologie sostenibili e delle strategie adottate per ridurre l’impatto ambientale. La manifestazione coinvolge esperti e rappresentanti del settore, che presentano progetti e soluzioni innovative nel campo dell’AI e dell’edilizia. L’obiettivo è esplorare nuovi approcci per integrare l’AI in modo più sostenibile.

(Adnkronos) – Il dibattito globale sulla sostenibilità dell'intelligenza artificiale ha finora privilegiato l'analisi dell'impatto infrastrutturale, concentrandosi prevalentemente sui consumi energetici dei data center e sulle relative emissioni di gas serra. Tuttavia, durante la seconda tappa dell'AI Salon di Bologna, svoltasi il 4 marzo presso il CTE COBO, è emersa una prospettiva tecnologicamente più avanzata: la.

