Inagibili gli spalti del campo di baseball di Ustica | Per la Sovrintendenza sono abusivi ma si può giocare

Da palermotoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli spalti del campo di baseball di Ustica sono stati dichiarati inagibili dalla Sovrintendenza come strutture abusive, anche se l’attività sportiva può continuare. La situazione rappresenta un esempio di come le normative possano influenzare gli impianti sportivi negli spazi pubblici isolani, senza impedire l’uso del campo per le pratiche sportive quotidiane.

Spalti off limits nel campo di baseball di Ustica, utilizzato dagli isolani anche per giocare a calcio. L'amministrazione comunale ha chiuso con un catenaccio il cancello che porta alle gradinate, poiché manca l'agibilità. Il paradosso è così servito: stando a quanto riferisce il sindaco.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

