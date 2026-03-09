Ustica parlamentari a Bologna | Nuovi elementi sull’abbattimento del DC9

Venerdì 13 marzo a Bologna si terrà un incontro a porte aperte con alcuni parlamentari per discutere nuovi elementi riguardanti l’abbattimento del DC9 di Ustica. L’appuntamento coinvolge rappresentanti della politica e si concentra sulle recenti scoperte e sui dati emersi nei procedimenti giudiziari. La riunione si svolge in un momento di rinnovato interesse pubblico sulla vicenda.

Incontro al Museo per la Memoria di Ustica con parlamentari di Pd, M5s, Azione, Italia Viva e Avs. L’iniziativa alla vigilia dell’udienza sull’archiviazione dell’inchiesta della Procura di Roma Un nuovo momento di attenzione politica sulla strage di Ustica è previsto a Bologna venerdì 13 marzo. Alcuni parlamentari di diversi schieramenti hanno deciso di ritrovarsi alle 11.30 al Museo per la Memoria di Ustica, in via di Saliceto, per ribadire la richiesta di fare piena luce su uno dei più grandi misteri della storia italiana. All’iniziativa parteciperanno i parlamentari Walter Verini e Andrea De Maria (Pd), Marco Pellegrini (M5s), Marco Lombardo (Azione), Ivan Scalfarotto (Italia Viva) e Ilaria Cucchi (Alleanza Verdi e Sinistra). 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

