L' appello del sindaco | Non troviamo Luca

Il sindaco ha fatto un appello pubblico, chiedendo ai cittadini di aiutare nelle ricerche di Luca, scomparso da giorni. Ha invitato chiunque abbia informazioni o lo abbia visto a contattare i numeri di emergenza dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La richiesta mira a raccogliere eventuali segnalazioni utili per ritrovare la persona dispersa.

"Non ritroviamo Luca, serve la mano di tutti per aiutare le ricerche, se qualcuno lo ha visto è pregato di segnalarlo ai numeri di emergenza dei carabinieri e vigili del fuoco". È questo l'appello che il sindaco di Passignano sul Trasimeno, Sandro Pasquali, ha lanciato via social nella serata del 9 marzo per aiutare i familiari di Luca Puccetta, cinquantenne di Passignano, nelle ricerche. L'uomo è scomparso nella giornata del 9 marzo. L'invito per chiunque avesse informazioni è di rivolgersi alle forze dell'ordine.