Lapo Baroncelli designato presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa

Lapo Baroncelli è stato ufficialmente nominato presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa per il quadriennio 2025-2029. La decisione è stata presa dal consiglio generale durante la riunione del 18 dicembre, segnando un nuovo importante passo per lo sviluppo dell’associazione e delle imprese della regione. Un incarico che sottolinea la fiducia nelle capacità di leadership e visione strategica di Baroncelli nel panorama industriale toscano.

FIRENZE – Il consiglio generale di Confindustria Toscana Centro e Costa, riunito ieri pomeriggio (18 dicembre) ha designato Lapo Baroncelli alla presidenza di Confindustria Toscana Centro e Costa – Firenze, Livorno, Massa Carrara per il quadriennio 2025 – 2029. Il presidente designato presenterà programma e squadra di vicepresidenti alla prossima riunione del consiglio generale. L'elezione del presidente e dei vicepresidenti, spetterà poi alla assemblea di Confindustria Toscana Centro e Costa. "Il mio programma di mandato verrà scritto insieme ai vicepresidenti che mi affiancheranno nel prossimo quadriennio – spiega il presidente designato alla guida di Confindustria Toscana Centro e Costa Lapo Baroncelli – In una situazione così delicata per il nostro sistema industriale, certamente la più delicata degli ultimi venti anni, c'è bisogno di remare tutti, grandi e piccoli, manifatturieri, mondi dei sevizi innovativi e industria turistica, per una decisa reindustrializzazione del nostro territorio, perché solo l'industria, quella tradizionale, quella innovativa, quella dei servizi, è la sala macchine del Pil – prosegue Lapo Baroncelli -.

