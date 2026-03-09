Confindustria Toscana Centro e Costa | Lapo Baroncelli nuovo presidente Tutti i nomi degli eletti

Lapo Baroncelli, 42 anni, di Firenze, è stato eletto nuovo presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa, che comprende le province di Firenze, Livorno e Massa Carrara. La nomina è stata annunciata ufficialmente dopo le elezioni interne dell'organizzazione. Baroncelli assume il ruolo di guida dell'associazione degli industriali di queste aree, succedendo ai precedenti rappresentanti. La sua elezione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

FIRENZE – Lapo Baroncelli, 42 anni, fiorentino, è il nuovo presidente degli industriali di Firenze, Livorno e Massa Carrara cioé nuovo presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa. Baroncelli e la sua squadra di presidenza sono stati eletti questa mattina a larghissima maggioranza dall’assemblea delle imprese associate. “In questo quadriennio parleremo solo al plurale – ha spiegato ancora – perché la squadra che ho scelto per accompagnarmi in questo mandato non è semplicemente un elenco di nomi, ma l’espressione concreta della visione che abbiamo per il futuro di Firenze, Livorno e Massa-Carrara. Ho voluto una ‘leadership collettiva’ perché la nostra forza risiede nella pluralità ed è per questo la insieme ai vice presidenti nella governance dell’associazione ci saranno anche i consiglieri delegati”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

