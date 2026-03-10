Sono state completate le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado, segnando l’inizio di un nuovo percorso per molti studenti. Dopo aver condiviso opinioni e consigli, i ragazzi si apprestano a vivere il primo giorno di scuola, dove la paura si è trasformata in sorrisi e attese. È un momento di transizione che segna l’avvio di una nuova fase educativa.

Si sono chiuse le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado. E, ognuno di noi, dopo scambio di opinioni e consigli ha scelto l’incipit del suo futuro. Presa la decisione, ci siamo sentiti più leggeri; così la nostra memoria è volata al passato, a ricordare come abbiamo vissuto la vigilia dell’ingresso alle medie. Molti di noi erano preoccupati. Tutti avevamo delle aspettative. Si sono realizzate? Gloria ci ha parlato del giorno che ha preceduto l’inizio delle medie: aveva paura, perché i maestri dicevano che erano molto difficili; oggi le trova bellissime e facili. Temeva che l’avrebbero presa in giro e di non esserne all’altezza. Ricorda ancora di essere stata pensierosa sul letto a rigirarsi per parecchie ore la notte prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ansia del primo giorno di scuola: "La paura ha lasciato spazio ai sorrisi"

Articoli correlati

Vincenzo non perdona il padre che ha lasciato la madre per un’altra, a C’è posta per te: “Vederlo mi mette ansia”Vittorio scrive a C’è posta per te per recuperare il rapporto con il figlio Vincenzo dopo cinque anni di silenzio.

Sorrisi, voglia di libertà e di verità, la prima giornata della festa dei lettori de il Giornale: “Lo leggo dal primo giorno…”L'anima di un quotidiano non risiede solo nell'inchiostro, ma nella memoria di chi lo tiene tra le mani.

Il mistero delle tre orchidee – Augusto De Angelis | Audiolibro Completo | Giallo Classico Italiano

Contenuti utili per approfondire L'ansia del primo giorno di scuola La...

Temi più discussi: L’ansia del primo giorno di scuola: La paura ha lasciato spazio ai sorrisi; Ansia scolastica e primo soccorso: Rotary e Interact incontrano gli studenti del Vallo di Diano; Arrivato a Fiumicino il primo volo con gli italiani rientrati dall'Oman. Farnesina invia funzionari; Avere un buon primo appuntamento è questione di fortuna (ma anche di strategia).

Primo bacio: come gestire l’imbarazzo e vivere al meglio questo momento specialeIl primo bacio: un momento che segna una piccola, grande svolta e non solo a livello di relazione, ma anche a livello emotivo. È un mix tra paura, curiosità ed eccitazione, in cui l’ansia è parte ... dilei.it

Ansia lieve: quando preoccuparsi è naturale, ma gestibileScopri le caratteristiche dell'ansia lieve, le cause e strategie per affrontarla. Gestisci efficacemente l'ansia per migliorare il benessere. microbiologiaitalia.it

Ansia a Uomini e Donne, è un addio: l'uscita che lascia un vuoto in studio - facebook.com facebook

Ansia Vergara! Le condizioni del talento del Napoli preoccupano #Fantacalcio x.com