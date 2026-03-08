Vincenzo non perdona il padre che ha lasciato la madre per un’altra a C’è posta per te | Vederlo mi mette ansia

Vittorio ha scritto a C’è posta per te per cercare di ricostruire il rapporto con il figlio Vincenzo, che non vede da cinque anni. Vincenzo, presente in trasmissione, ha dichiarato di non perdonare il padre perché lui ha lasciato la madre per un’altra donna, e ha aggiunto che vederlo gli provoca ansia. La scena si è svolta davanti alle telecamere, con emozioni intense.

Vittorio scrive a C’è posta per te per recuperare il rapporto con il figlio Vincenzo dopo cinque anni di silenzio. Ma il giovane non riesce a perdonare il padre per aver lasciato la madre: “Vederlo mi mette ansia”. 🔗 Leggi su Fanpage.it C’è Posta per Te, Noemi non perdona Antonio per il messaggio ‘Vorrei morderti i piedi’ a un’altraLa busta resta chiusa e la relazione si interrompe dopo 17 anni La puntata del 14 febbraio di C’è Posta per Te si apre con quella che Maria De... “Mia madre…”. C’è posta per te, il figlio gela la donna: “Ora ho un’altra mamma”Nella puntata di sabato 24 gennaio di C’è Posta per Te va in onda una storia familiare carica di dolore, rimpianti e distanze mai colmate. Contenuti utili per approfondire Vincenzo non perdona il padre che ha.... Discussioni sull' argomento Riforma, Nordio a Policastro: Gli stringerei la mano: il buono perdona; Vincenzo Schettini a Sanremo, l'ennesimo disastro comunicativo targato anche Rai e Presidenza del Consiglio; Referendum Giustizia, Nordio a Napoli per il sì: Nel Csm degenerazione correntizia, il sorteggio la interrompe. La mano a Policastro? Oggi gliela stringerei; Con Stefano De Martino... Stasera tutto è possibile (pensando a Sanremo 2027). Montella non perdona Ozer e lo attacca: Sono molto deluso, ci saranno conseguenzeIl commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, è tornato a parlare del ‘caso Ozer', dopo che il portiere del Lille ha abbandonato il ritiro della nazionale senza alcun preavviso. Un gesto ... fanpage.it #linkAffiliato Vincenzo Salemme torna a Napoli con la nuova commedia “Ogni promessa è debito”. Dall’11 al 29 marzo 2026 al Teatro Diana uno spettacolo divertente e pieno di equivoci che ha già conquistato il pubblico in tutta Italia. Biglietti da 33€ a - facebook.com facebook