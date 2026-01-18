Sorrisi voglia di libertà e di verità la prima giornata della festa dei lettori de il Giornale | Lo leggo dal primo giorno…

La Festa dei Lettori de il Giornale inaugura la sua prima giornata con un semplice gesto: leggere, condividere e riscoprire il valore delle parole. Per molti, “Lo leggo dal primo giorno” rappresenta un senso di continuità e fiducia nel quotidiano. Dietro ogni edizione c’è l’impegno di chi tiene il giornale tra le mani, mantenendo viva la memoria di un’informazione sincera e accessibile.

L'anima di un quotidiano non risiede solo nell'inchiostro, ma nella memoria di chi lo tiene tra le mani. Immagina una fedeltà che attraversa i decenni, incarnata nel volto di chi può dire con orgoglio: “ Ho 88 anni e leggo il Giornale fin dal primo numero ”. Ci sono storie dietro i volti, storie dietro le parole, e la festa dei lettori de il Giornale raccoglie la comunitò di questo quotidiani, che va oltre la semplice lettura. Sono tanti gli aneddoti che conservano e che hanno voglia di condividere, anche perché trovano ne il Giornale uno spazio di ascolto e di risonanza. Gli affezionati de il Giornale sfogliano l’edizione cartacea nella grande hall dell'hotel che ospita l'evento, che alla sua prima giornata ha avuto in programma l'intervista al governatore della Regione Veneto, Alberto Stefani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

