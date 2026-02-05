Oltre sessant’anni di accoglienza | l’abbraccio di Traona alle sue amate suore buone della Piccola Opera che lasciano il paese

Oltre sessant’anni di presenza, tra affetto e dedizione, si concludono a Traona. Le suore della Piccola Opera, che da sempre si occupano di aiutare mamme e bambini in difficoltà, hanno lasciato il paese. Sorella Angela, Sorella Franca e Sorella Pinuccia sono partite per Monza, dove si trova la sede centrale dell’ordine. È stato un addio carico di emozioni, dopo così tanti anni di lavoro nel piccolo centro della Valtellina. La comunità si stringe intorno a loro, consapevole di aver

Traona (Sondrio), 5 febbraio 2026 –  Il prezioso servizio a favore dei minori e delle mamme in difficoltà prosegue, ma una lunga fetta di storia della Piccola Opera di Traona si è chiusa con la " partenza ” di Sorella Angela, Sorella Franca e Sorella Pinuccia che dopo quasi settant’anni di servizio a Traona si trasferiscono a Monza, dove ha sede la casa madre della Confraternita delle Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria.  TRAONA, LE SUORE LASCIANO LA PICCOLA OPERA - FOTO(ANSAANP) La grande commozione . Grande la commozione domenica alla chiesa di Sant’Alessandro dove è stata celebrata la messa di saluto per le tre religiose, un momento ufficiale cui hanno partecipato in presenza e con saluti istituzionali numerose autorità, mentre il Consiglio comunale ha conferito alle tre Suore la benemerenza civica, il più alto riconoscimento per chi si è distinto nel servizio al bene comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

