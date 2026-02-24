Lamborghini addio supercar elettrica L’ad Winkelmann | I nostri clienti non la vogliono

Lamborghini ha deciso di sospendere lo sviluppo della sua supercar elettrica perché i clienti preferiscono ancora i modelli tradizionali a motore endotermico. L’amministratore delegato Winkelmann ha spiegato che la domanda per le auto a benzina rimane forte, spingendo l’azienda a riconsiderare la strategia. Nel frattempo, Ferrari si prepara a lanciare la sua prima vettura elettrica, creando un nuovo sfondo nel settore delle auto di lusso. La decisione di Lamborghini cambia gli equilibri del mercato.

Se dalle parti di Maranello sono tutti indaffarati sull’arrivo di Luce, la prima elettrica della Ferrari in rampa di lancio nelle prossime settimane, gli eterni rivali della Lamborghini hanno deciso di rimandare l’arrivo della loro prima auto a batteria a data da destinarsi. Motivo? I clienti Lamborghini non hanno alcun tipo di interesse per un veicolo 100% elettrico. Un concetto chiarito direttamente dal numero uno della Casa di Sant’Agata Bolognese, Stephan Winkelmann, che in un’intervista all’inglese Sunday Times ha ribadito che chi compra una Lamborghini cerca motori termici da 8 o 12 cilindri (e relativo sound), mentre le richieste per una Lambo elettrica sono praticamente pari a zero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it **Lamborghini: Winkelmann, su quarto modello elettrico in corso valutazione**La Lamborghini sta lavorando a un quarto modello elettrico, ma ancora non ha deciso cosa fare. Leggi anche: Le supercar della Polizia nel mondo: Ferrari, Lamborghini, Maserati LAMBORGHINI URUS SE. PAUROSA! | Test Drive PRO E CONTRO Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Futuro plug-in - Lamborghini, stop alle auto elettriche: Zero richieste, i clienti vogliono V8 e V12; Auto elettriche, addio ai privilegi: dai parcheggi alla ztl, perché la pacchia può finire; Auto elettrica: fine della corsa?; Incentivi auto 2026, addio bonus per nuove vetture: ecco cosa cambia per gli italiani. Lamborghini, addio supercar elettrica. L’ad Winkelmann: I nostri clienti non la voglionoSe dalle parti di Maranello sono tutti indaffarati sull’arrivo di Luce, la prima elettrica della Ferrari in rampa di lancio nelle prossime settimane, gli eterni rivali della Lamborghini hanno deciso ... ilfattoquotidiano.it Lamborghini stacca la spina alle auto elettriche, la Lanzador non si faràLa casa italiana è l'ultimo produttore di veicoli di lusso a fare un passo indietro sugli elettrici. Il suo amministratore delegato ci ha spiegato i motivi della scelta ... wired.it Lamborghini cancella Lanzador: addio alla sua prima elettrica - facebook.com facebook