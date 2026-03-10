L’Alverca un club portoghese è stato multato per l’odore di marijuana proveniente dai tifosi in curva

Un club portoghese di Primeira Liga, l’Alverca, è stato multato dopo che i tifosi in curva hanno provocato un odore di marijuana durante una partita. La sanzione è stata decisa in seguito alle segnalazioni relative al fastidio causato dall’aroma proveniente dallo stadio. La decisione è stata comunicata ufficialmente agli organi competenti, senza ulteriori dettagli sul procedimento.

Fatto piuttosto peculiare quello accaduto in Portogallo, dove un club di Primeira Liga, l’Alverca, è stato multato a causa del fastidio provocato dall’odore di marijuana fumata dai tifosi in curva. Alverca, una multa particolare. Il fatto, ripreso dalla testata Derbyderbyderby, è avvenuto durante il match di sabato contro l’Avs, ultimo in classifica. Una partita evidentemente noiosa, come conferma lo 0-0 finale, e i tifosi di casa hanno così deciso di combattere il tedio. Peccato che il pungente odore di erba abbia infastidito i membri della panchina ospite, che sono stati costretti a spostarsi. L’Alverca, per questo, è stato costretto a pagare una multa di ben 800 euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Alverca, un club portoghese, è stato multato per l’odore di marijuana proveniente dai tifosi in curva Articoli correlati Lo strano odore attira l'attenzione: in casa una piantagione di marijuanaAveva trasformato la propria casa in un vero e proprio laboratorio per la produzione di marijuana, allacciando anche abusivamente l'impianto... Leggi anche: “Venite, c’è odore di marijuana”: scoperta una serra con 43 piante, arrestato un giovane Tutto quello che riguarda L'Alverca un club portoghese è stato... Discussioni sull' argomento Cristiano Ronaldo, Vinicius Jr, Kylian Mbappe e altri calciatori che sono diventati azionisti di squadre di calcio; Pronostico Alverca-Avs 7 Marzo 2026: 25ª Giornata di Primeira Liga. Vinicius Junior diventa proprietario di un club: acquistate le quote di maggioranza dell'AlvercaVinicius continua ad essere protagonista assoluto in campo con il suo Real Madrid, ora in testa alla classifica della Liga a pari del Barcellona, ma non solo. L'attaccante brasiliano, infatti, ha ... goal.com Vinicius Jr. sulle orme di Mbappé: acquistato un club portogheseVinicius Jr., nella settimana del cruciale match di ritorno di Champions League contro il Manchester City, si trova al centro di una notizia extra-campo. L’esterno brasiliano dei Blancos ha infatti ... derbyderbyderby.it Non sappiamo cosa scrivere in descrizione, perdonateci #vinicius #alverca #calcio #football - facebook.com facebook