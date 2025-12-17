Mercosur la premier Meloni non tira la corda con Coldiretti | Prematuro firmare ora l’accordo
La premier Meloni decide di mantenere un atteggiamento di prudenza riguardo all’accordo Mercosur, evitando di spingere troppo sulla questione con Coldiretti. A pochi giorni dalla grande mobilitazione degli agricoltori a Bruxelles, la leader italiana sottolinea come sia ancora prematuro firmare l’intesa, evidenziando le tensioni e le preoccupazioni del settore agricolo nazionale.
Giorgia Meloni scioglie ogni dubbio e sceglie di non tirare troppo la corda con Coldiretti. A poche ore dalla protesta organizzata a Bruxelles, dove sono attesi circa 12mila agricoltori e un migliaio di trattori, pronti a manifestare contro le politiche della Commissione europea, in primis i tagli alla Politica agricola comune e il Mercosur, la premier esprime quella che, ad oggi, è la posizione dell’Italia sull’accordo di libero scambio tra Unione europea e Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. La storica firma era prevista per il 20 dicembre, in Brasile. “Riteniamo che firmare l’accordo nei prossimi giorni, come ipotizzato, sia ancora prematuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
