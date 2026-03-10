L' albero degli impiccati uno dei grandi Western di Delmer Daves

Da liberoquotidiano.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'albero degli impiccati è uno dei grandi Western diretti da Delmer Daves e viene trasmesso su Rete 4 alle 16.25. La pellicola vede come protagonisti Gary Cooper, Maria Schell e Karl Malden. La regia è affidata a Delmer Daves, noto per aver diretto questo film, che rientra nella categoria dei classici del genere Western.

L'ALBERO  DEGLI  IMPICCATI Rete 4  ore 16.25 Con  Gary Cooper, Maria  Schell e Karl Malden. Regia di Delmer  Daves.Produzione  USA  1959. Durata:  1 ora  e 47 minuti LA TRAMA Un medico dall'oscuro passato che s'è confinato in un villaggio di cercatori d'oro salva una ragazza straniera ferita in un assalto alla diligenza. La ragazza lo ricambia salvando lui quando è in procinto di essere impiccato per aver ucciso un uomo. PERCHE' VEDERLO Perché è uno dei  grandi western di Delmer Daves del periodo in cui il regista sfornava un classico all'anno  ("Quel  treno  per Yuma"  "Vento  di terre lontane"). Il gran momento arriva durante le scene. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

l albero degli impiccati uno dei grandi western di delmer daves
© Liberoquotidiano.it - L'albero degli impiccati, uno dei grandi Western di Delmer Daves

Articoli correlati

Leggi anche: "Lo sperone insanguinato": uno dei migliori western degli anni '50

Gli hacker all’attacco degli Uffizi, il virus nei server di uno dei più grandi musei del mondoFirenze, 2 febbraio 2026 – Attacco hacker agli Uffizi, nella notte tra sabato e domenica, nelle stesse ore in cui veniva colpita anche l’Università...

Cerca altre news e video sullo stesso tema.