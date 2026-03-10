L' albero degli impiccati uno dei grandi Western di Delmer Daves

L'albero degli impiccati è uno dei grandi Western diretti da Delmer Daves e viene trasmesso su Rete 4 alle 16.25. La pellicola vede come protagonisti Gary Cooper, Maria Schell e Karl Malden. La regia è affidata a Delmer Daves, noto per aver diretto questo film, che rientra nella categoria dei classici del genere Western.

L'ALBERO DEGLI IMPICCATI Rete 4 ore 16.25 Con Gary Cooper, Maria Schell e Karl Malden. Regia di Delmer Daves.Produzione USA 1959. Durata: 1 ora e 47 minuti LA TRAMA Un medico dall'oscuro passato che s'è confinato in un villaggio di cercatori d'oro salva una ragazza straniera ferita in un assalto alla diligenza. La ragazza lo ricambia salvando lui quando è in procinto di essere impiccato per aver ucciso un uomo. PERCHE' VEDERLO Perché è uno dei grandi western di Delmer Daves del periodo in cui il regista sfornava un classico all'anno ("Quel treno per Yuma" "Vento di terre lontane"). Il gran momento arriva durante le scene.