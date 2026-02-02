Gli Uffizi sono stati colpiti da un attacco hacker nella notte tra sabato e domenica. I server del famoso museo a Firenze sono stati infettati da un virus, che ha causato problemi tecnici e ha bloccato alcune funzioni online. L’attacco si è verificato nello stesso momento in cui anche l’Università La Sapienza di Roma ha subito un colpo simile. Le autorità stanno indagando per capire chi c’è dietro a questa operazione e quali danni siano stati causati.

Firenze, 2 febbraio 2026 – Attacco hacker agli Uffizi, nella notte tra sabato e domenica, nelle stesse ore in cui veniva colpita anche l’Università La Sapienza di Roma. Il server amministrativo di uno dei più grandi musei al mondo è stato colpito dal virus mentre non è stato attaccato il sito istituzionale che ha sempre continuato a funzionare e nemmeno i software che gestiscono l’accoglienza, il sistema di vigilanza - comprese le videocamere di sicurezza che monitorano gli accessi - e la biglietteria che hanno proseguito normalmente la loro attività. PRESSPHOTO MUSEO DEGLI UFFIZI, GENTE IN CODA E VENDITORI BIGLIETTI DAVANTI AL MUSEO. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli hacker all’attacco degli Uffizi, il virus nei server di uno dei più grandi musei del mondo

