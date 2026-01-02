Maremma il decalogo per crescere | Tirrenica rinnovabili e agricoltura sostenibile

La Maremma presenta un decálogo di dieci impegni per promuovere uno sviluppo sostenibile nella regione. L'obiettivo è affrontare la crisi climatica attraverso iniziative che coinvolgono la mobilità Tirrenica, le energie rinnovabili e l'agricoltura sostenibile. Questi interventi mirano a migliorare le politiche pubbliche e a favorire un futuro più equilibrato e responsabile per la comunità locale.

Grosseto, 2 gennaio 2025 – Dieci impegni concreti per affrontare la crisi climatica, ridisegnare le politiche pubbliche e costruire un futuro più giusto e sostenibile. Legambiente lancia il suo 'decalogo per la Maremma', una piattaforma di lavoro che non si limita alle dichiarazioni di principio ma punta a orientare scelte amministrative e investimenti nei prossimi anni. Un documento che guarda al 2026 come a un passaggio chiave e che fa da cornice alla 38ª edizione di Festambiente, il festival nazionale dell'associazione, in programma dal 5 al 9 agosto a Rispescia. Al centro del decalogo c'è innanzitutto la mobilità sostenibile, indicata come un diritto collettivo: più piste ciclabili, zone 30, ampliamento delle Ztl e il completamento della Ciclopista Tirrenica per ridurre traffico, inquinamento e incidentalità.

