Laetitia Casta mostra come rendere elegante un look semplice composto da camicia bianca e jeans. La modella ha spesso scelto questa combinazione, che rimane tra le scelte più classiche del guardaroba. La sua interpretazione dimostra come pochi capi possano risultare sofisticati con l’abbinamento giusto. La sua presenza in occasioni pubbliche e scatti fotografici conferma questa tendenza senza troppi orpelli.

Ci sono combinazioni che appartengono al vocabolario più semplice della moda. Camicia bianca e jeans è una di queste. Un binomio che tutte abbiamo indossato almeno una volta, spesso senza pensarci troppo. Eppure basta guardare Laetitia Casta per capire che anche il look più essenziale può trasformarsi in qualcosa di sorprendentemente sofisticato. La modella e attrice francese appare a un evento con un outfit che, sulla carta, potrebbe sembrare quasi quotidiano: camicia bianca e jeans. Ma il risultato finale racconta un’altra storia. Non c’è niente di casuale nella costruzione dell’insieme. Ogni dettaglio — dalla vestibilità della camicia alla scelta delle scarpe — contribuisce a creare quell’equilibrio tra naturalezza e glamour che rende il look immediatamente memorabile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Laetitia Casta e il segreto per rendere chic il look camicia bianca e jeans

Articoli correlati

Chi sono le due ex importanti di Stefano Accorsi prima della moglie Bianca, Giovanna Mezzogiorno e Laetitia CastaStefano Accorsi oggi è felicemente sposato dal 2015 con Bianca Vitali, ha avuto tra le sue ex celebri volti del piccolo e grande schermo come...

Laetitia Casta vende casa a Parigi: addio alla Rive GaucheLa rottura con Louis Garrel spinge l’attrice e modella Laetitia Casta a un cambiamento radicale dopo l’addio ufficiale Il panorama… Il panorama...

Contenuti e approfondimenti su Laetitia Casta

Temi più discussi: Il trucco leggerissimo anti-età di Laetitia Casta alla Paris Fashion Week; Da Charlize Theron a Laetitia Casta e Deva Cassel: le star in prima fila alla sfilata Dior; Il Delitto del 3° Piano: il trailer italiano del film con Laetitia Casta; Il Delitto del 3° Piano: il trailer e il poster del film con Laetitia Casta e Gilles Lellouche.

Il Delitto del 3° Piano: thriller hitchcockiano con Laetitia Casta arriva nelle sale italianeUn omaggio a Hitchcock nel nuovo film di Rémi Bezançon con Laetitia Casta e Gilles Lellouche, al cinema dal 16 aprile. lavocedivenezia.it

Il Delitto del 3° Piano: il trailer italiano del film con Laetitia CastaUscirà al cinema il 16 aprile Il Delitto del 3° Piano, il nuovo film di Rémi Bezançon, distribuito da Notorious Pictures. Ecco trailer e trama di Il Delitto del 3° Piano. comingsoon.it

Il 16 aprile uscirà nei cinema Il Delitto del 3° Piano, il nuovo film di Rémi Bezançon, distribuito da Notorious Pictures che vedrà la partecipazione della bellissima Laetitia Casta! - facebook.com facebook

Casta vende il suo appartamento di Parigi a quasi 10 milioni di euro: «Troppi ricordi con l'ex Garrel» x.com