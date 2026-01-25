Chi sono le due ex importanti di Stefano Accorsi prima della moglie Bianca Giovanna Mezzogiorno e Laetitia Casta
Stefano Accorsi, attore italiano noto per la sua carriera cinematografica, ha avuto relazioni con alcune figure di rilievo del mondo dello spettacolo. Prima di sposare Bianca Vitali nel 2015, è stato legato a Giovanna Mezzogiorno, attrice di grande talento, e a Laetitia Casta, modella e attrice francese. Queste relazioni hanno attirato l’attenzione dei media, contribuendo alla sua notorietà anche al di fuori del settore cinematografico.
Stefano Accorsi oggi è felicemente sposato dal 2015 con Bianca Vitali, ha avuto tra le sue ex celebri volti del piccolo e grande schermo come Giovanna Mezzogiorno e Laetitia Casta Stefano Accorsi e l’amore per l’ex Giovanna Mezzogiorno tra alti e bassi. Dal 1998 al 2003 Stefano Accorsi ha avuto una storia d’amore con l’attrice Giovanna Mezzogiorno. La coppia si è conosciuta sul set del film tv Più leggero non basta e ha lavorato insieme nel film di Gabriele Muccino L’ultimo bacio. La loro è stata una relazione tormentata, fatta di separazioni e di ritorni, destinata a chiudersi per sempre nel 2003. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Chi è la moglie di Stefano Accorsi, Bianca Vitali
Leggi anche: Tutti vogliono Stefano Accorsi attore. Ma come produttore con la moglie Bianca non sfonda: incassi dimezzati, si salva solo con un aiutino di Stato
