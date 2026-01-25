Chi sono le due ex importanti di Stefano Accorsi prima della moglie Bianca Giovanna Mezzogiorno e Laetitia Casta

Stefano Accorsi, attore italiano noto per la sua carriera cinematografica, ha avuto relazioni con alcune figure di rilievo del mondo dello spettacolo. Prima di sposare Bianca Vitali nel 2015, è stato legato a Giovanna Mezzogiorno, attrice di grande talento, e a Laetitia Casta, modella e attrice francese. Queste relazioni hanno attirato l’attenzione dei media, contribuendo alla sua notorietà anche al di fuori del settore cinematografico.

Dal 1998 al 2003 Stefano Accorsi ha avuto una storia d'amore con l'attrice Giovanna Mezzogiorno. La coppia si è conosciuta sul set del film tv Più leggero non basta e ha lavorato insieme nel film di Gabriele Muccino L'ultimo bacio. La loro è stata una relazione tormentata, fatta di separazioni e di ritorni, destinata a chiudersi per sempre nel 2003.

