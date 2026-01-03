Ladri svaligiano casa mentre i proprietari sono al funerale di un parente

A Mesagne, una famiglia è stata vittima di un furto mentre partecipava al funerale di un parente. I ladri hanno svaligiato l’abitazione, portando via oggetti di uso quotidiano, preziosi e denaro. L'episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulla sicurezza delle abitazioni e sulla necessità di adottare misure preventive efficaci. La vicenda sottolinea l’importanza di vigilare anche in assenza dei proprietari per prevenire simili incidenti.

MESAGNE - Hanno fatto razzia di oggetti d'uso comune, preziosi e denaro, mentre i proprietari di casa erano al funerale di un parente. Protagonisti, chiaramente in senso negativo, alcuni malviventi di numero al momento ignoto. È quanto accaduto nella mattinata di ieri, venerdì 2 gennaio 2026, a.

