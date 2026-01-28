Ladri fanno irruzione in casa mentre dormono | coppia di imprenditori rapinata a Molfetta

Una famiglia di Molfetta ha vissuto momenti di paura nella notte. Quattro uomini vestiti di nero e con il volto coperto sono entrati in casa forzando una finestra mentre i proprietari e la badante dormivano. La banda si è introdotta nell’appartamento intorno alle 2, facendo irruzione senza far rumore. I rapinatori hanno preso alcuni soldi e sono scappati prima che arrivassero le forze dell’ordine. La coppia di imprenditori si è svegliata terrorizzata, senza sapere ancora cosa sia successo. La polizia sta cercando di identific

L'episodio raccontato dalla figlia delle vittime in un post su Facebook. Sull'accaduto indagano i carabinieri Una famiglia molfettese ha vissuto momenti di terrore quando la scorsa notte, intorno alle 2, una banda composta da quattro persone vestite di nero e con il volto coperto, sarebbe entrata in casa forzando una finestra, mentre all’interno dormivano i proprietari e la loro badante. A raccontare l'accaduto sui social è stata la figlia delle vittime. Stando al racconto pubblicato su Facebook dalla figlia della coppia, i rapinatori avrebbero minacciato i genitori, costringendoli a consegnare chiavi, documenti e altri oggetti.🔗 Leggi su Baritoday.it

