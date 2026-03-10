L' addebito da 1.200 euro al partito di Vannacci

Un addebito di 1.200 euro è stato notificato al partito Futuro Nazionale, fondato dall'ex vicesegretario della Lega. La cifra si riferisce a un presunto dispetto politico nei confronti di Roberto Vannacci. La vicenda riguarda specificamente questa somma, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o reazioni da parte dell'organizzazione.

Un utente ha inserito l'Iban di Futuro nazionale come metodo di pagamento per un servizio online. Il risultato? Il sistema ha eseguito automaticamente il prelievo Un "dispetto politico" nei confronti di Roberto Vannacci. Futuro nazionale, il partito fondato dall'ex vicesegretario della Lega, si è ritrovato al centro di una vicenda piuttosto singolare. Un addebito a "propria insaputa", partito dal click di qualche utente in vena di giocare un brutto scherzo al generale. L'episodio è stato raccontato su Linkedin da Luca Lotterio, fondatore della piattaforma di recruiting per la ristorazione Restworld. Un cliente ha inserito l'Iban di Futuro nazionale come metodo di pagamento per un servizio online e il sistema ha eseguito automaticamente l'addebito. 🔗 Leggi su Today.it

