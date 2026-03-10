Errore SEPA | 1.200 euro prelevati dal partito di Vannacci

Un errore nel sistema di pagamento online gestito da Restworld ha provocato un prelievo di 1.218,78 euro dal conto corrente del partito guidato da Roberto Vannacci. La somma, erroneamente trasferita, è stata prelevata senza autorizzazione dall’istituto di pagamento. La vicenda riguarda esclusivamente questa operazione e non coinvolge altri soggetti o eventi.

Un prelievo di 1.218,78 euro ha colpito il conto corrente del partito guidato da Roberto Vannacci a seguito di un errore nel sistema di pagamento online gestito da Restworld. L'incidente è stato segnalato da Luca Lotterio, fondatore della piattaforma di recruiting per la ristorazione, dopo che un cliente ha inserito l'Iban pubblico del movimento politico come metodo di addebito diretto SEPA. La questione non riguarda solo un singolo episodio isolato, ma mette in luce una vulnerabilità strutturale nei pagamenti digitali basati sulla fiducia e sull'autorizzazione automatica senza verifica preventiva dell'appartenza del conto. L'errore operativo che ha generato un addebito imprevisto.