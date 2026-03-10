Basta l’Iban per fare dispetti | addebito da 1.200 euro al partito di Vannacci

Un cliente ha utilizzato l’Iban pubblico di un partito politico per effettuare un pagamento e il sistema ha eseguito un addebito automatico di 1.200 euro. La transazione è avvenuta senza ulteriori autorizzazioni o verifiche, sfruttando semplicemente le coordinate bancarie pubbliche del partito. La vicenda è stata resa nota da fonti ufficiali e riguarda un prelievo che ha coinvolto direttamente l’organizzazione politica.

(Adnkronos) – Un cliente inserisce come metodo di pagamento l'Iban pubblico del partito di Roberto Vannacci e il sistema esegue l'addebito automatico: risultato, un prelievo da 1.218,78 euro sul conto del movimento politico per un servizio acquistato su una piattaforma online. A raccontare l'episodio è Luca Lotterio, fondatore della piattaforma di recruiting per la ristorazione Restworld,.