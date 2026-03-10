lacrosse i criteri di qualificazione alle olimpiadi di los angeles 2028

Il lacrosse tornerà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, che si terranno dal 14 al 30 luglio nella città statunitense. La decisione di includere di nuovo questa disciplina è stata ufficializzata in vista dell’edizione di cinque anni da ora. La competizione si svolgerà durante i giochi estivi e rappresenta un ritorno per questa disciplina, che non partecipava ai Giochi dal 1908.

Il lacrosse farà il suo grande ritorno alle Olimpiadi in occasione dell’edizione di Los Angeles 2028, che si disputerà nella metropoli statunitense dal 14 al 30 luglio. Dopo le apparizioni del 1904 e del 1908, quando fu il Canada a conquistare la medaglia d’oro, questo sport tornò in scena nel programma a cinque cerchi come disciplina dimostrativa nel 1928, 1932, 1948 e poi uscì di scena fino alla recente riammissione. Il lacrosse sarà grande protagonista negli USA, dove si adotterà il format del Sixes. Si disputeranno due tornei (uno maschile e uno femminile), a ciascuno prenderanno parte sei squadre composte da undici giocatori ciascuna.... 🔗 Leggi su Oasport.it

