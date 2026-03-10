Un'indagine riguarda la vendita di schiuma ignifuga in Germania e in altri Paesi, con un sindaco indagato che rimane al suo incarico. Le autorità continuano a esaminare i dettagli legati a questa materia, mentre le indagini sul disastro di Crans-Montana procedono senza interruzioni, nonostante le difficoltà. La situazione rimane sotto osservazione, con nuovi sviluppi attesi nei prossimi giorni.

Nonostante la lentezza, le indagini sul disastro di Crans-Montana proseguono. Ieri è stata data notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di altre cinque persone: il sindaco della località sciistica svizzera Nicolas Féraud; Kévin Barras, consigliere in giunta con incarichi sulla sicurezza, oggi deputato supplente nel Parlamento vallese; Pierre Albéric Clivaz, Rudy Tissières e Baptiste Cotter, tutti con passate o attuali deleghe sui controlli tra Crans e Chermignon, municipio poi annesso al primo. Ma stanno emergendo anche dettagli tecnici fondamentali dalle indagini, specialmente per quanto riguarda la schiuma utilizzata nel 2015 durante i lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'acquisto in Germania e non solo, è giallo sulla schiuma "ignifuga". E il sindaco indagato rimane al suo posto

L'acquisto in Germania e non solo, è giallo sulla schiuma ignifuga: cosa dicono le indagini su Crans-Montana. Jacques Moretti ha smentito se stesso e ammesso di aver acquistato i pannelli antirumore in Germania e non Svizzera

