L' acquisto in Germania e non solo è giallo sulla schiuma ignifuga | cosa dicono le indagini su Crans-Montana

Le autorità stanno indagando sull’acquisto di schiuma ignifuga in Germania e in altri Paesi, collegandola al disastro di Crans-Montana. Le indagini continuano nonostante i ritardi e si concentrano sulle modalità di acquisto e sulla provenienza del materiale. I procedimenti legali sono in corso e coinvolgono più soggetti. La vicenda rimane sotto esame da parte delle forze dell’ordine.

Nonostante la lentezza, le indagini sul disastro di Crans-Montana proseguono. Ieri è stata data notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di altre cinque persone: il sindaco della località sciistica svizzera Nicolas Féraud; Kévin Barras, consigliere in giunta con incarichi sulla sicurezza, oggi deputato supplente nel Parlamento vallese; Pierre Albéric Clivaz, Rudy Tissières e Baptiste Cotter, tutti con passate o attuali deleghe sui controlli tra Crans e Chermignon, municipio poi annesso al primo. Ma stanno emergendo anche dettagli tecnici fondamentali dalle indagini, specialmente per quanto riguarda la schiuma utilizzata nel 2015 durante i lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'acquisto in Germania e non solo, è giallo sulla schiuma "ignifuga": cosa dicono le indagini su Crans-Montana Articoli correlati Leggi anche: Crans-Montana, il testimone: «Moretti non ha voluto la schiuma ignifuga perché costava troppo» Parla l’operaio dei lavori a Crans Montana: chiesi schiuma ignifuga, mi dissero di no. Troppo costosaDopo l’aggressione alla coppia Moretti dei familiari delle vittime del rogo di Capodanno a Crans Montana irrompe sulla scena una testimonianza choc. Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'acquisto in Germania e non solo è... Argomenti discussi: Crans, le bugie di Moretti sui pannelli di schiuma acustica. I pm svizzeri chiedono accertamenti; Ma i pannelli fonoassorbenti del Constellation venivano dalla Germania ed avrebbero dovuto essere non infiammabili?.