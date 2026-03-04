La Volta Buona pagelle 4 marzo | Marini in lacrime sulla battuta di Frassica 6 scontro in studio per Sal Da Vinci 5

Nella puntata del 4 marzo de La Volta Buona, Valeria Marini ha pianto durante una battuta di Frassica, mentre Sal Da Vinci è stato coinvolto in uno scontro in studio. La serata ha visto anche un intervento a sorpresa di Aldo Cazzullo dopo le parole rivolte a Sal Da Vinci, aggiungendo tensione all’evento. Le polemiche di Sanremo 2026 sono state al centro dell’attenzione, contribuendo a un episodio ricco di momenti forti.

Le polemiche di Sanremo 2026, le lacrime di Valeria Marini e l'intervento a sorpresa di Aldo Cazzullo dopo le parole su Sal Da Vinci: la puntata del 4 marzo de La Volta Buona è stata decisamente movimentata. Caterina Balivo ha dovuto fare i conti con numerosi colpi di scena, trattando tanti argomenti diversi, fra gossip, dietro le quinte del Festival ed emotività. Le polemiche su Sal Da Vinci. Voto: 5 Al centro della prima parte della puntata, ancora una volta, il Festival di Sanremo 2026 o, per meglio dire, le polemiche legate alla kermesse. Caterina Balivo infatti ha raccontato la presa di posizione di Aldo Cazzullo, noto giornalista e scrittore, che ha criticato la vittoria di Sal Da Vinci con la canzone Per sempre sì.