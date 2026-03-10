La villa di Rihanna presa di mira da una donna armata momenti di terrore | i fan sono preoccupati

A Beverly Hills, la villa della cantante Rihanna è stata coinvolta in un episodio di sparatoria nel primo pomeriggio di domenica 8 marzo 2026. Una donna armata si è presentata nei pressi della proprietà, causando momenti di tensione tra i presenti e alimentando la preoccupazione tra i fan. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Momenti di paura a Beverly Hills, dove la villa della cantante Rihanna è stata presa di mira da una sparatoria nel primo pomeriggio di domenica 8 marzo 2026. Una donna sulla trentina ha aperto il fuoco contro la residenza della popstar, sparando diversi colpi contro il cancello e le pareti esterne della proprietà. Fortunatamente, nessuno degli occupanti della casa è rimasto ferito, e le autorità hanno arrestato rapidamente la sospettata. L’episodio ha attirato grande attenzione mediatica e sui social, mentre le indagini proseguono per chiarire il movente del gesto. La sparatoria si è verificata nella zona residenziale di Beverly Hills, celebre per ospitare numerose star internazionali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

