Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills | arrestata una donna armata con un fucile

Una donna armata con un fucile ha aperto il fuoco contro la villa di Rihanna a Beverly Hills. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, creando panico tra vicini e passanti. La polizia è intervenuta subito e ha arrestato la donna sul posto. Non ci sono segnalazioni di feriti, ma la scena ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine.

Cosa è successo davanti alla casa di Rihanna sulle colline di Beverly Hills. Momenti di paura sulle colline sopra Beverly Hills, dove la villa della popstar Rihanna è stata presa di mira da una sparatoria in pieno giorno. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, una donna armata con un fucile semiautomatico in stile AR-15 ha aperto il fuoco contro la residenza della cantante mentre lei si trovava all’interno della proprietà. La sospettata, identificata come Ivanna Lisette Ortiz, 35 anni, è stata fermata poco dopo in un parcheggio a Sherman Oaks. L’arma utilizzata è stata recuperata dagli investigatori. La Procura di Los Angeles si prepara ora ad annunciare formalmente le incriminazioni: l’accusa principale è tentato omicidio, con una richiesta di cauzione superiore ai 10 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: arrestata una donna armata con un fucile Articoli correlati Beverly Hills, spari contro la villa di Rihanna: arrestata una donnaUna donna di 30 anni è stata arrestata nella giornata di domenica dopo aver esploso alcuni colpi di fucile verso la villa della popstar Rihanna a... Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: arrestata una donna, nessun feritoMomenti di tensione a Beverly Hills, dove la villa della cantante Rihannad è stata presa di mira da alcuni colpi d’arma da fuoco. Altri aggiornamenti su Beverly Hills Temi più discussi: Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante era in casa. Le immagini dal drone; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante è illesa, arrestata una donna; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: una donna fermata dalla polizia; Rihanna, spari contro la villa della cantante a Beverly Hills: arrestata una donna. Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: arrestata una donna, nessun feritoArrestata una donna che ha sparato contro il cancello della villa della popstar a Beverly Hills. Nessun ferito nell'incidente. ilfattoquotidiano.it Rihanna, spari contro la sua maxi-villa: come sta la popstar e il possibile moventeMomenti di terrore per Rihanna: una donna ha sparato contro la villa della cantante a Beverly Hills. Ecco cosa è successo. donnaglamour.it La pop star internazionale tornata al centro delle cronache per una sparatoria proprio all'esterno della sua residenza di lusso di Beverly Hills - facebook.com facebook Momenti di terrore per la popstar Rihanna, che era in casa ieri quando hanno sparato contro la sua villa a Beverly Hills: giallo sul movente x.com