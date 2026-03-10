La vicina di Zeffirelli a Torino il 14 marzo | l' incontro con Gaia Zucchi tra set pagine e idee

Il 14 marzo a Torino, presso Ad Maiora Art, si terrà un incontro con Gaia Zucchi, attrice nota per aver partecipato a film come Peggio di così si muore e Fermo posta. La serata vedrà la presenza dell’attrice tra set, pagine e idee, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere meglio il suo percorso e le sue esperienze nel mondo dello spettacolo.

Ci sono volti che non si dimenticano. E storie che hanno attraversato l’immaginario italiano. Il 14 marzo, Ad Maiora Art ospita l’incredibile Gaia Zucchi, protagonista del grande e piccolo schermo, volto di film diventati cult come Peggio di così si muore di Marcello Cesena, Fermo posta di Tinto Brass e Il cielo è sempre più blu di Antonello Grimaldi. Un incontro dal vivo. Senza filtri. Senza copione. Ad aprire la serata alle 18:30 sarà la consigliera regionale Laura Pompeo. A dialogare con Gaia Zucchi sarà il regista pluripremiato Andrea De Benedictis, in un confronto intenso e autentico. Si parlerà di set, scelte artistiche, libertà, cadute e ripartenze. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Australian Open, la semifinale Djokovic-Sinner, 11° incontro tra i 2, 1° set a Jannik con il punteggio di 6-3 - DIRETTAIl serbo ha vinto quattro dei primi cinque incontri, imponendo la propria esperienza e solidità nei momenti decisivi.

Leggi anche: Firenze, incontro ‘Un Amore senza fine’ sul cinema di Zeffirelli

Aggiornamenti e notizie su Gaia Zucchi

Argomenti discussi: Ad Maiora Art ospita Gaia Zucchi.

Gaia Zucchi: «Ho vissuto sull’Appia vicino a Zeffirelli e ne ho fatto un libro esilarante»Gaia Zucchi approda al teatro Manzoni di Roma con Le vicine di Zeffirelli, uno spettacolo nato in seguito alla pubblicazione del suo primo romanzo autobiografico La vicina di Zeffirelli. ilmessaggero.it

Le Vicine di Zeffirelli, l’omaggio corale al Maestro al Teatro ManzoniGaia Zucchi, attrice e autrice di uno dei best seller più sorprendenti dell’editoria indipendente, La Vicina di Zeffirelli (De Nigris), ha avuto l'idea di organizzare al Teatro Manzoni di Roma, per ... tgcom24.mediaset.it