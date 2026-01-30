Australian Open la semifinale Djokovic-Sinner 11° incontro tra i 2 1° set a Jannik con il punteggio di 6-3 - DIRETTA

Questa mattina si è giocata la semifinale tra Novak Djokovic e Jannik Sinner agli Australian Open. È il loro undicesimo confronto e, per ora, Sinner ha vinto il primo set con il punteggio di 6-3. Djokovic ha dominato i primi incontri, vincendo quattro su cinque, e anche questa volta sembra avere più esperienza nei momenti chiave. La partita continua e il pubblico aspetta di vedere come si svilupperà il match.

Il serbo ha vinto quattro dei primi cinque incontri, imponendo la propria esperienza e solidità nei momenti decisivi. Successivamente è arrivata la svolta dell’azzurro, capace di vincere gli ultimi cinque confronti, inclusi quelli disputati al Roland Garros e a Wimbledon nella passata stagione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Australian Open, la semifinale Djokovic-Sinner, 11° incontro tra i 2, 1° set a Jannik con il punteggio di 6-3 - DIRETTA Approfondimenti su Australian Open Australian Open, la semifinale Djokovic-Sinner, 11° incontro tra Novak e Jannik, ultima vittoria del serbo sull’italiano nel 2023 – DIRETTA Questa mattina Novak Djokovic e Jannik Sinner si sono sfidati per l’11ª volta in carriera agli Australian Open. Australian Open: tra poco la semifinale Sinner-Djokovic, Jannik a caccia del terzo titolo a Melbourne| Diretta Questa sera Jannik Sinner affronta Novak Djokovic in una semifinale molto attesa a Melbourne. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Jannik Sinner - Novak Djokovic all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la semifinale · Tennis ATP; Sinner-Djokovic in chiaro: la semifinale degli Australian Open sul Nove alle 9,30; Scontro di generazioni: Sinner?Djokovic e Alcaraz?Zverev in semifinale per un posto nella Storia; Australian Open, Sinner doma Shelton e si regala Djokovic in semifinale. Australian Open, Zverev esplode: «Proteggete sempre loro». Alcaraz vacilla, Sinner e la domanda scomodaQuando il tennis diventa una prova di resistenza Non è più solo tennis. È sopravvivenza. La semifinale degli Australian Open tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz si ... ilmattino.it Australian Open, la sfida Sinner-Djokovic per un posto in finale: Jannik avanti 1-0. LIVEL'azzurro affronta sulla Rod Laver Arena il campione serbo che è arrivato in semifinale dopo il ritiro di Musetti. Intanto, Alcaraz, ostacolato dai crampi, è riusciti a battere Zverev in 5 set ... tg24.sky.it Rovente, poi freddoloso, comunque meteoropatico, affascinante Australian Open. Il malore per il caldo umido, questa volta, colpisce Carlos Alcaraz che con la forza della disperazione e un coraggio da leone resta aggrappato a due sogni: la prima finale a Mel - facebook.com facebook Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Australian Open. Lo spagnolo n.1 al mondo si è imposto solo al quinto set su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Nel corso del terzo set, Alcaraz, mentre era avanti due set a zero, ha iniziato ad a x.com

